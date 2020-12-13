США планируют вакцинировать от коронавируса 100 млн человек в I квартале 2021 года

Федеральные власти США планируют вакцинировать от коронавируса 100 млн человек в первом квартале следующего года. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала Fox News американский иммунолог Монсеф Слауи, возглавляющий команду ученых, которые участвуют в государственной программе "Операция невероятная скорость", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы бы провели вакцинацию 100 млн человек к завершению первого квартала 2021 года", - заявил Слауи.

По его данным, американские власти планируют предоставить нуждающимся в США 40 млн доз препарата в этом месяце и 50-80 млн доз в январе следующего года.