США передадут Украине часть вакцин в рамках программы COVAX

Украина получит от США часть вакцин через программу COVAX, передача которых состоится в рамках планов США по приобретению и транспортировки 500 млн доз вакцин Pfizer и BioNTech, сообщила пресс-служба американского посольства в Украине, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Примерно месяц назад президент (США Джозеф) Байден объявил о планах США приобрести 500 млн дополнительных доз вакцин Pfizer BioNTech от COVID-19 для передачи их COVAX-программе, по которой эти вакцины распределяются по всему миру, включая Украину", - говорится в сообщении.

Как отмечается, транспортировкой и хранением по системе "холодной цепи" займется агентство USAID, расположенное и на территории Украины.