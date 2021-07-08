Лидеры США и Иордании встретятся в Белом доме 19 июля
Король Иордании Абдалла II посетит с визитом президента США 19 июля. Об этом сообщила в среду пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В опубликованном на сайте тексте говорится, что США рассматривают предстоящую встречу как возможность обсудить множество проблем, стоящих перед Ближним Востоком, и продемонстрировать лидирующую роль Иордании в обеспечении мира и стабильности в регионе.
Байден надеется на кооперацию с главой Иордании в вопросах укрепления двустороннего сотрудничества по множеству политических аспектов, а также в сфере безопасности и экономики, включая расширение экономических возможностей.
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