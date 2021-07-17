Псаки заявила, что Байден выступает за приостановку патентных прав на вакцины от COVID-19

США продолжают обсуждать возможность приостановки действия интеллектуальных прав на вакцины от коронавируса, президент Джо Байден по-прежнему это поддерживает. Такой ответ дала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на вопрос об итогах онлайн-саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Одна из журналисток отметила, что, по ее мнению, наблюдается сближение позиций между США, Россией и Китаем в отношении производства и распространения вакцин. "АТЭС поддерживает приостановку действия патентных прав на вакцины, как и президент Байден. Оказывалось ли участниками АТЭС давление на США с тем, чтобы они усилили влияние на членов Всемирной торговой организации для принятия патентных исключений?" - поинтересовалась корреспондентка.

"Я могу сказать, что позиция президента продолжает оставаться такой, как вы ее описали. Процесс идет. Посол [США на торговых переговорах Кэтрин] Тай является нашим главным представителем, когда проводятся подобные обсуждения и консультации", - проинформировала Псаки.

Она напомнила, что встреча АТЭС проходила в онлайн-режиме. По словам пресс-секретаря Белого дома, между Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином не было прямых контактов, а выступление китайского лидера транслировалось в записи.

Коснувшись вопроса о возможных контактах с Пекином на высшем уровне, она сообщила, что пока не может ничего сказать по этому поводу. Однако США, пояснила Псаки, продолжат искать возможности для взаимодействия с Китаем.