ВВС США нанесли авиаудар по талибам в Шебергане

Самолет В-52 ВВС США вечером в субботу нанес авиаудар по позициям движения "Талибан" в городе Шеберган центре провинции Джаузджан на северо-западе страны, сообщил заместитель начальника пресс-центра министерства обороны Афганистана Фавад Аман, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Афганские военные сообщили о гибели почти 200 боевиков, включая их лидера, в результате авиаудара в субботу вечером. Уточняется, что талибы планировали совершить нападение на силы обороны и безопасности в районе Тепаи Тагишахр в Шебергане.

Талибы штурмуют город Шеберган, который является малой родиной бывшего вице-президента, лидера партии Национальное исламское движение Афганистана (объединяет тюркоязычное население страны) маршала Абдул-Рашида Дустума с начала июня. Дустум, который в июне-июле находился на лечении в Турции, вернулся на родину в начале августа.

Возвращение маршала совпало по времени с началом наиболее активного наступления боевиков на город. Накануне правительственным силам в Шебергане, которыми командует старший сын Дустума - Ёрмухаммад, удалось отразить очередной штурм талибов, сотни боевиков убиты. Но, несмотря на большие потери, талибы стянули в Джаузджан боевиков из соседних провинций, осада Шеберагана в субботу продолжалась. По последним данным, в субботу вечером талибы смогли захватить значительную часть города.