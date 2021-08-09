Блинкен: новый доклад по климату подчеркивает необходимость принятия мер всеми странами

Выводы, приведенные в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), свидетельствуют о том, что всем государствам следует незамедлительно принять меры для предотвращения дальнейшего потепления на планете. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении, распространенном в понедельник госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Важнее всего то, что в докладе указано, что мы уже приближаемся к повышению температуры в мире на 1,5 градуса Цельсия, а ежедневные выбросы снижают шансы на предотвращение худших последствий изменения климата, - отметил руководитель внешнеполитического ведомства США. - Поэтому необходимо, чтобы все страны, в особенности крупнейшие экономики, в течение имеющего ключевое значение десятилетия 2020-х годов вносили вклад, чтобы направить мир на такой путь развития, при котором достижимым будет ограничение потепления на 1,5 градуса Цельсия".

Как полагает Блинкен, приведенные в докладе данные "ясно дают понять, что изменение климата - это уже кризис". Как констатировал госсекретарь, эксперты установили, что "климат быстро меняется вследствие влияния человека и уже коренным образом меняет планету".

В докладе, представленном в понедельник в Женеве, члены МГЭИК предупреждают о том, что повышение уровня океанов к 2100 году составит от 0,28 до 1,01 м, а к 2150 году - от 0,37 до 1,88 м. Это будет зависеть от масштабов выбросов парниковых газов, увеличение концентрации которых в атмосфере Земли "однозначно вызвано человеческой деятельностью". Средняя температура на поверхности Земного шара в 2011 - 2020 годах была на 1,09 градуса Цельсия выше средних температурных показателей 1850 - 1900 годов. Эксперты МГЭИК не исключают, что вклад хозяйственной деятельности людей в этот рост составляет около 1,07 градуса.

В 2081 - 2100 гг., согласно прогнозу ученых, температура на Земле будет от 1 до 1,8 градуса выше, чем в среднем в 1850 - 1900 годах - при условии крайне низкой эмиссии парниковых газов. Если же выбросы будут очень высокими, то температура на планете превысит показатели 1850 - 1900 годов на 3,3 - 5,7 градуса. Эксперты считают, что потепление климата уже на 2 градуса Цельсия грозит целым рядом разрушительных и необратимых экологических последствий. Прогнозируется, что при этом сценарии к 2050 году чрезвычайные события природного характера будут происходить в большом числе городов как минимум один раз в год. Среди находящихся под угрозой мегаполисов - Нью-Йорк, Гонконг, Шанхай, Новый Орлеан, Гамбург и целый ряд крупных населенных пунктов во Франции.