Пользователи в США и Канаде пожаловались на сбои в работе Netflix

Неполадки в работе сервиса потокового видео Netflix наблюдаются в среду в сегментах интернета в США и Канаде. Об этом сообщил на своем сайте сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, пользователи в упомянутых выше странах испытывают трудности с просмотром видео. Информировавшие о неполадках в США (36%) жалуются на проблемы с подключением. В свою очередь большая часть пользователей из Канады, сообщивших о сбое (75%), отмечает неполадки в работе сайта.