Байден: инфраструктурный план поможет США выиграть экономическое соревнование с КНР

США 6 ноября 2021 22:51 (UTC+04:00)
Байден: инфраструктурный план поможет США выиграть экономическое соревнование с КНР

План развития инфраструктуры США в объеме более $1 трлн, который был утвержден Конгрессом США, даст стране возможность выиграть экономическое соревнование с Китаем и другими крупными странами. Такое мнение, как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, выразил в субботу президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

По его словам, план предусматривает такие "инвестиции, которые бывают лишь один раз за поколение", и он позволит "создать миллионы рабочих мест". "Он дает нам возможность выиграть экономическое соревнование XXI века с Китаем и другими крупными странами, а также остальными миром", - убежден американский лидер.

План развития инфраструктуры страны в пятницу утвердила Палата представителей Конгресса США. В августе инициативу также одобрил Сенат Конгресса. Теперь она отправляется на стол Байдена, который, обещал подписать документ в ближайшее время.

План, согласованный Белым домом и двухпартийной группой сенаторов, предполагает, в частности, выделение федеральных средств на развитие инфраструктуры в объеме $550 млрд в течение пяти лет. Общий объем одобренного в пятницу плана составляет $1,2 трлн. В частности, проект предусматривает выделение $110 млрд на строительство мостов и дорог, 11 млрд на программы транспортной безопасности. Еще $39 млрд планируется потратить на модернизацию общественного транспорта, 42 млрд - на развитие инфраструктуры портов и воздушных гаваней. $55 млрд пойдут на систему питьевой воды, на обеспечение населения высокоскоростным интернетом в программе заложено 65 млрд. $73 млрд планируется инвестировать в транспортировку экологически чистой энергии.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Брэд Питт проиграл в суде Анджелине Джоли
Брэд Питт проиграл в суде Анджелине Джоли
Адель дала совет всем начинающим музыкантам
Адель дала совет всем начинающим музыкантам
Британский певец Эд Ширан заразился коронавирусом
Британский певец Эд Ширан заразился коронавирусом
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Кипра Казахстан 23:24
Азербайджан увеличил импорт автомобилей из Турции почти на 20% Турция 22:52
Байден: инфраструктурный план поможет США выиграть экономическое соревнование с КНР США 22:51
Германия направит дипломата в Афганистан Европа 22:17
"Барселона" упустила преимущество в три мяча в матче чемпионата Испании против "Сельты" В мире 21:48
В Баку подвели итоги фестиваля спектаклей "Победитель - Азербайджан" (ФОТО) Культура 21:20
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в конференции по планированию учений "Эфес-2022" Политика 20:35
Устойчивая бизнес-среда Азербайджана вызывает у европейских бизнесменов интерес - Дэвид Меркель (Эксклюзив) Экономика 20:25
В Баку прошла церемония награждения победителей Фестиваля спектаклей 4.4 (ФОТО) Культура 20:04
Глава Международной тюркской академии поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 19:44
Бакинская русдрама представит моноспектакль "Моя война!" Культура 19:36
В Баку появилась Хорезмская красавица (ФОТО/ВИДЕО) Культура 19:28
Турецкий ансамбль "Мехтеран" находится с визитом в Азербайджане Политика 19:21
Турция нацелена на рост объема грузоперевозок по ж/д Баку-Тбилиси-Карс Турция 19:20
Фонд Возрождения Карабаха представлен на бизнес-форуме "Invest with Azerbaijan" в Дубае Финансы 19:14
В Баку открылась экспозиция "Смелость побеждать", посвященная Дню Победы (ФОТО) Культура 19:12
Итальянский климатолог оценит ситуацию в монастырском комплексе в грузинском Гелати Грузия 19:07
В Париже прошел концерт Исфара Сарабского в честь Победы Азербайджана в Отечественной войне (ВИДЕО, ФОТО) Культура 19:01
Кыргызстан и Австрия подписали Программу сотрудничества Кыргызстан 18:51
Первое интервью Яшара Баширова в должности президента Всемирной федерации шотокан Спорт 18:38
Главы МИД Ирана и РФ высказались за восстановление СВПД Иран 18:16
ЕС должен найти новые пути решения – экс-президент Румынии Политика 18:07
Глава МИД Азербайджана принял зампомощника госсекретаря США (ФОТО) Политика 17:59
Состоялось заседание по итогам работы Госкомиссии Азербайджана по ликвидации последствий армянской агрессии (ФОТО) Экономика 17:49
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Камбоджи Политика 17:33
Генсек ТЮРКСОЙ поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Победы Политика 17:26
Проведен тренинг для участников VII общереспубликанского соревнования знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) Общество 17:21
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:44
В Азербайджане выявлено еще 2 500 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 243 человека Общество 16:37
В Иране за сутки от коронавируса скончались 120 человек Общество 16:36
Олжас Сулейменов поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 16:27
Отдельные страны начинают играть в геополитике доминирующую роль - экс-президент Хорватии Политика 16:25
Обсуждаемые на Глобальном Бакинском форуме темы помогут в решении проблем - Исмаил Серагельдин Политика 16:16
На VIII Глобальном Бакинском форуме обсуждается тема "Будущее ЕС на глобальной арене" (ФОТО) Политика 16:10
В bp назвали суммарную добычу газа и конденсата с месторождения "Шах Дениз" с момента запуска Экономика 15:48
Армения должна ответить за загрязнение окружающей среды - МИД Азербайджана Политика 15:39
Цены на энергоносители снизятся в 2022 г. из-за слабого роста спроса - Capital Economics Экономика 15:30
В Турции прошло мероприятие в связи с Днем Победы Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:06
ЕС может оказать помощь Азербайджану в восстановлении освобожденных территорий – экс-президент Латвии Политика 15:01
Генсек ПА ОЧЭС поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 14:55
Главы религиозных конфессий Азербайджана поздравили Президента Ильхама Алиева Политика 14:49
Без поддержки Азербайджана Грузия столкнулась бы с трудностями в сфере газоснабжения – бывший вице-премьер Политика 14:45
Европа не оправдала наших надежд – экс-президент Молдовы Политика 14:29
Азербайджан смог своевременно обеспечить необходимый инструментарий для борьбы с пандемией COVID-19 - Геннадий Бурбулис Политика 14:21
"Слова Героев!" – стихи участников 44-дневной Отечественной войны (ФОТО/ВИДЕО) Культура 14:20
В День Победы на ряде улиц и проспектов Баку ограничат движение транспорта Общество 14:14
Мир должен задуматься о том, как цифровые технологии могут решить проблему климатических изменений – бывший вице-премьер Румынии Политика 13:59
В ФРГ выступили против продления сроков эксплуатации оставшихся в стране АЭС Европа 13:47
Самолет Buta Airways совершил экстренную посадку Транспорт 13:45
Туркменистан и Иран рассмотрели вопросы цифровизации системы автомобильных перевозок Транспорт 13:43
В России выявили 41 335 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 13:38
Вступление в ЕС восстановит стабильность в странах Западных Балкан – экс-президент Хорватии Политика 13:37
ЕС ставит более жесткие условия перед странами Западных Балкан - экс-президент Болгарии Политика 13:34
И.о. министра ФРГ выступил за увеличение финансирования бедных стран в области климата Европа 13:31
Не менее 90 человек погибли в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне Другие страны 13:27
В Азербайджане утвержден список товаров, импортируемых для разминирования освобожденных территорий Экономика 13:20
В рамках VIII Глобального Бакинского форума проходит девятая панельная сессия (ФОТО) Политика 13:09
Названо количество заключенных на бирже Туркменистана сделок Бизнес 12:51
США выделили $500 тыс. на разминирование территорий Азербайджана, пострадавших во время войны Политика 12:49
Азербайджан и Китай подписали протокол о выдаче заключенных Политика 12:35
В Казахстане за неделю зафиксирован нулевой рост цен на социально значимые продукты питания Казахстан 12:19
Рискую жизнью... Отечественная война в объективе Тофига Бабаева (ФОТО) Социум 12:19
Во время концерта рэпера Трэвиса Скотта в США погибли восемь человек США 12:15
Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла Общество 11:59
Необходимо обеспечить продолжительные переговоры между Азербайджаном и Арменией - Роберт Секута Политика 11:56
Никто не должен выступать против мирного договора, предложенного Азербайджаном Армении - Бинали Йылдырым Политика 11:39
Если Армения будет сотрудничать с соседями, то сможет стать транзитной страной – Хикмет Гаджиев Политика 11:33
Армянская диаспора оказывает серьезное давление на Армению – экс-глава МИД Турции Политика 11:06
Зампостпреда РФ при ООН: Россия ждет продолжения сотрудничества с США по кибербезопасности Россия 11:02
В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 10:56
Зангезурский коридор – необратимая реальность Южного Кавказа Политика 10:55
250 жемчужин Карабаха показали в Баку (ФОТО) Культура 10:45
Сбежавшие из самолета пассажиры временно парализовали работу аэропорта в Испании Европа 10:34
Карабахского конфликта больше нет - Хикмет Гаджиев Политика 10:27
Карабахский конфликт мешал развитию региона Южного Кавказа – экс-сотрудник Госдепа США Политика 10:21
Агдам напоминает Хиросиму – помощник Президента Азербайджана Политика 10:14
Подписание мирного договора с Азербайджаном выгодно Армении – Бинали Йылдырым Политика 10:02
Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией будет способствовать установлению мира на Южном Кавказе – Хикмет Гаджиев Политика 09:58
Глобальный Бакинский форум - уникальная площадка, к которой обращаются мировые лидеры Политика 09:47
В рамках VIII Глобального Бакинского форума проходят очередные панельные дискуссии Политика 09:42
Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с экологическим террором Армении Политика 09:33
Казахстан импортировал из Турции кожаных изделий на сумму свыше $30 млн Турция 09:15
Швейцария окажет поддержку развитию сельского хозяйства Грузии Грузия 09:15
Apple наняла бывшего инженера Tesla для разработки беспилотного автомобиля В мире 08:46
Фонд развития предпринимательства Азербайджана создает новые механизмы финансирования бизнеса Экономика 08:29
Премьер-министр Венгрии обвинил мигрантов в распространении коронавируса Европа 08:25
Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры на сумму более $1 трлн США 07:49
Террористы РПК продолжают сдаваться властям Турции Турция 07:37
Первая группа иностранных туристов прибыла в Иран в условиях пандемии Общество 07:34
Грузия получила 200 тысяч доз французской вакцины против гриппа Грузия 07:30
Турция и впредь будет рядом с Азербайджаном - Хулуси Акар Политика 07:27
Почти 1,3 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки Казахстан 07:04
В США гражданина Китая признали виновным в промышленном шпионаже США 06:19
Коста-Рика первой в мире сделала прививку от ковида обязательной для детей Другие страны 05:56
Роналду будет забивать даже в 75 лет на барбекю - Гвардиола Спорт 05:27
Хави назначен главным тренером "Барселоны" Спорт 05:03
Свыше 40 стран взяли на себя обязательства по переходу к устойчивому земледелию В мире 04:42
Уколы витамина C облегчают течение коронавируса В мире 04:14
Бразильская певица погибла в авиакатастрофе Другие страны 03:45
Вертолёт Ingenuity совершит 15-й полёт над поверхностью Марса В мире 03:24
Все новости