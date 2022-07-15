Скончалась первая супруга Дональда Трампа Ивана Трамп

Ивана Трамп, первая супруга бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, умерла на 74-м году жизни, сообщает телеканал ABC, ссылаясь на семью, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Ивана Трамп ушла из жизни в своем доме в Нью-Йорке. Она была замечательной, красивой и невероятной женщиной, которая прожила прекрасную и вдохновляющую жизнь», - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Ивана и Дональд Трамп находились в браке с 1977 по 1992 год. Дональд был ее вторым мужем. У пары трое совместных детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик Трамп. Бракоразводный процесс Трампов получил широкую огласку в медиа. В 1992 году развод был окончательно завершен.