США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн

Власти США решили предоставить Украине новый пакет военной помощи на $275 млн, в него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам его источников из числа должностных лиц, о выделении данной помощи могут официально объявить в течение суток. Новый пакет включает в себя по большей части боеприпасы, отмечает агентство. Они будут предоставлены со складов Пентагона.

В публикации констатируется, что в очередную партию помощи Киеву не войдут новые вооружения, которые США ранее не предоставляли Украине.