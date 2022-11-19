Маск запустил опрос по восстановлению аккаунта Трампа в Twitter

Новый владелец Twitter Илон Маск в пятницу спросил у пользователей cоцсети, которой владеет компания, стоит ли разблокировать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Восстановить бывшего президента Трампа", - написал вопрос для соответствующего голосования с вариантами "да" или "нет" Маск на своей странице в Twitter.

Ранее Трамп, комментируя в своей социальной сети Truth Social покупку Twitter Илоном Маском, заявил, что эта социальная сеть обрела адекватное руководство. При этом он не пояснил, будет ли когда-либо пользоваться ей, если его аккаунт будет разблокирован.

В начале 2021 года администрация Twitter запретила Трампу пользоваться своим сервисом. Это произошло вскоре после того, как сторонники республиканца, являвшегося в то время главой американской администрации, попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Администраторы аргументировали блокировку аккаунта Трампа тем, что твиты бывшего президента с высокой долей вероятности побудят людей устроить беспорядки.