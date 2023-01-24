В США мошенники незаконно получили пособия по безработице на сумму более $60 млн

Мошенники незаконно получили в США пособия по безработице на сумму более $60 млн во время пандемии COVID-19. Об этом сообщается в распространенном в понедельник отчете Главного контрольного управления (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса США), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его информации, выплаты были получены преступниками с помощью фальшивых заявлений, в которых использовались украденные личные данные граждан США. По оценке GAO, фактическая сумма украденных денег может быть "существенно выше".

"Мы в долгу перед американцами, мы должны определить, как сотни миллиардов долларов налогоплательщиков, потраченных под видом помощи во время пандемии, были утеряны из-за растрат, мошенничества и злоупотреблений", - сказал глава комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер, чьи слова приводит телеканал CNN.

Ранее портал Axios опубликовал оценки, согласно которым почти половина суммы всех выплат по безработице в США во время пандемии ($400 млрд) оказалась в руках мошенников. До 70% похищенных средств, по данным портала, впоследствии оказались за границей, что ставит эту ситуацию в ранг проблем национальной безопасности.