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Байдена призвали сбить китайский зонд в небе над США

США Материалы 3 февраля 2023 04:58 (UTC +04:00)
Байдена призвали сбить китайский зонд в небе над США

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Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что президенту страны Джо Байдену следует немедленно сбить наблюдательный воздушный шар в небе над страной. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Грин призвала Байдена сбить китайский наблюдательный зонд в небе над США и подчеркнула, что экс-президент страны Дональд Трамп «никогда не стал бы терпеть подобное». «Президент Трамп никогда не стал бы терпеть многие вещи, происходящие с Америкой», — заключила конгрессвуман.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что американские военные отслеживают, предположительно, китайский разведывательный воздушный шар, находящийся над северной частью страны. Позже в ведомстве решили его не сбивать, поскольку он повредит кого-нибудь или чью-либо собственность.

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