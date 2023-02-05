США запросили у Японии размещение на ее территории гиперзвуковых и крылатых ракет

США запрашивают у Японии разрешение на размещение на ее территории гиперзвуковых ракет LRHW и крылатых Tomahawk для противодействия Китаю. Об этом со ссылкой на источники сообщила в субботу вечером газета Sankei. В конце января другое японское издание сообщало об отказе США от этого плана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, размещение ракет на территории Японии рассматривается в качестве одного из элементов стратегии по размещению таких вооружений на так называемой первой цепи островов, которые закрывают Китаю выход в Тихий океан. США, как пишет издание, на рабочем уровне начали прорабатывать этот вопрос с Японией три-четыре года назад, при этом Токио положительно смотрит на это и хочет дать согласие на размещение ракет. Однако эта тема, как пишет издание, не поднималась на встрече японского премьера Фумио Кисиды с президентом США Джо Байденом, а также на консультациях глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате 2+2 в январе.