Politico: решение Байдена сбить китайский метеозонд стало ударом по отношениям с Пекином

Решение президента США Джо Байдена сбить китайский метеозонд стало ударом по отношениям Вашингтона и Пекина. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", пишет Politico.

Издание отмечает, что непрерывное освещение присутствия воздушного шара в американском воздушном пространстве и его уничтожение в прямом эфире сделало китайскую угрозу реальной для многих.

«Это был довольно сильный удар по фактору общественного доверия в американо-китайских отношениях — китайский шпионаж никогда не был таким заметным», — отметил бывший сотрудник Министерства обороны США Лайл Моррис.

Пo данным Politico, республиканцы призывают Байдена ужесточить политику в отношении Китая после произошедшего.

«Инцидент, скорее всего, лишь еще больше испортит, но не сломает двусторонние отношения», — говорится в статье. При этом бывший сотрудник администрации Обамы Дэниел Рассел не исключает, что китайцы могут «сыграть обиженную жертву или отомстить», и тогда отношения Вашингтона и Пекина «снова могут подняться по лестнице эскалации».