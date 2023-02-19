Госдеп назвал темы переговоров Блинкена и Ван И в Мюнхене

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И обсудили в субботу сбитый над США китайский метеорологический зонд, конфликт в Украине, пуск ракеты КНДР, Тайвань, а также двусторонние контакты. Об этом в письменном заявлении сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс по итогам их переговоров на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь непосредственно коснулся неприемлемого нарушения суверенитета США и международного права высотным разведывательным аэростатом КНР в территориальном воздушном пространстве США, подчеркнув, что этот безответственный поступок больше никогда не должен повторяться. Госсекретарь дал понять, что Соединенные Штаты не потерпят никаких нарушений нашего суверенитета и что программа КНР по использованию высотных разведывательных аэростатов, которые вторглись в воздушное пространство более чем 40 стран на пяти континентах, была раскрыта всему миру", - утверждал дипломат.