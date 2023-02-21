США и ряд членов СБ ООН осудили КНДР за ракетные пуски

Соединенные Штаты и ряд стран Совета Безопасности ООН осуждают КНДР за проведение запусков ракет и призывают Пхеньян к диалогу, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза ООН, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Албания, Эквадор, Франция, Япония, Мальта, Мозамбик, Республика Корея, Швейцария, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты решительно осуждают запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) КНДР 18 февраля, а также два ракетных пуска 19 февраля", - зачитала Томас-Гринфилд совместное заявление.

Согласно ему, "запуск МБР в эти выходные представляет угрозу не только для региона, но и для международного мира и безопасности".

"Соединенные Штаты и девять стран по-прежнему полностью привержены дипломатии и продолжают призывать КНДР вернуться к диалогу", - отметила Томас-Гринфилд.

По ее словам, Совбез ООН должен единодушно выступить против "заявленных усилий КНДР по созданию незаконного ядерного арсенала, который представлял бы серьезную опасность для мира".

"Молчание Совета не привело к сдержанности в Пхеньяне. Фактически, это придало смелости властям КНДР. Этот последний запуск МБР является испытанием решимости и целеустремленности Совета, и теперь мы должны действовать", - добавила она.

Днем ранее Пхеньян запустил две ракеты малой дальности. В минувшие выходные КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету.