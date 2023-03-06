В США при крушении самолета погиб человек

Один человек погиб и еще по меньшей мере двое получили тяжелые травмы в результате крушения небольшого одномоторного самолета модели Piper PA 28 в воскресенье в штате Нью-Йорк. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила телекомпания NBC New York со ссылкой на Федеральное авиационное управление США.

Инцидент произошел в воскресенье около 15:00 по местному времени на острове Лонг-Айленд. По информации служб, все три человека находились на борту самолета в момент крушения. На земле пострадавших нет.

Причина аварии выясняется.