Байден пошутил, что ему неловко читать стихи перед гостями на церемонии в Белом доме

Президент США Джо Байден пошутил во вторник, что ему неловко читать стихотворение перед аудиторией на церемонии вручения премии в области искусств и гуманитарных наук в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Во вступительной речи американский лидер попытался прочитать с телесуфлера стихотворение имеющего кубинские корни американского поэта Ричарда Бланко, которое тот написал к инаугурации 44-го президента США Барака Обамы, но несколько раз сбился. "Извините. Позвольте мне начать все сначала. Мне становится неловко здесь находиться", - пошутил глава государства, чем вызвал смех у аудитории.

Байден, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, имеет репутацию склонного к не вполне удачным импровизациям человека. Кроме того, он нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и словесные ляпы, которые в США шутливо именуют "байденизмы", иной раз проглатывает или смешивает концовки фраз. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, изготавливая в том числе предвыборные видеоролики, представляющие собой нарезку из тех или иных "байденизмов", чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности президента продолжать руководить Соединенными Штатами.