В посольстве России в Баку проходит голосование в связи с выборами в Госдуму (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Сегодня, 19 сентября, в посольстве России в Баку проходит голосование в связи с выборами в Государственную Думу, сообщает Trend.

Избирательный участок открылся в 08:00, голосование продолжится до 20:00. На 12:00 по бакинскому времени на выборах проголосовало более 110 избирателей. Регистрация проходит по факту явки, основной контингент проголосовавших – пожилые лица.

За голосованием наблюдают два представителя Общественной палаты России и один представитель Бакинского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ (МИМРД МПА СНГ).

Неделю назад в здании исполнительной власти города Гянджи прошло досрочное голосование.

Отметим, что голосование на думских выборах проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается сроком на пять лет по смешанной избирательной системе в один тур: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.

(Автор: Садраддин Агджаев)