Турция может многое сделать для поддержки урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией - Тойво Клаар

БАКУ /Trend/ - Турция может многое предложить для поддержки всеобъемлющего урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на своей странице в Twitter написал специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар после выступления на Всемирном форуме TRT в Стамбуле.

Он также поблагодарил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу за приглашение на Всемирный форум TRT и возможность обменяться мнениями с ним и другими официальными лицами страны.