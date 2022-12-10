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Турция может многое сделать для поддержки урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией - Тойво Клаар

Азербайджан Материалы 10 декабря 2022 15:52 (UTC +04:00)
Турция может многое сделать для поддержки урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией - Тойво Клаар

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Турция может многое предложить для поддержки всеобъемлющего урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на своей странице в Twitter написал специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар после выступления на Всемирном форуме TRT в Стамбуле.

Он также поблагодарил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу за приглашение на Всемирный форум TRT и возможность обменяться мнениями с ним и другими официальными лицами страны.

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