Планируется издание книги об одном из выдающихся деятелей Азербайджана - TÜRKTAV

БАКУ /Trend/ - В нынешнем году планируется издание книги об одном из выдающихся деятелей Азербайджана.

Об этом в пятницу Trend сказала исполнительный директор Фонда тюркской истории и культуры (TÜRKTAV) Асель Лакхаева.

По ее словам, на данный момент TÜRKTAV активно сотрудничает и имеет общие проекты с Национальной академией наук Азербайджана, а также планирует издание книги об одном из выдающихся деятелей Азербайджана, специализирующемся в области археологии, литературы или фольклористики.

"В прошлом году мы выпустили книгу о знаменитом казахстанском археологе Зейнолле Самашеве. В целом мы планируем издать серию книг об археологах тюркского мира. В этом году также планируется выпуск книги о кыргызском археологе Кубатбеке Табалдыеве, а также об узбекском археологе Ахмадали Аскарове", - сказала Лакхаева.

Кроме того, она подчеркнула, что в дальнейшем фонд планирует организовать в турецких городах Анкара и Стамбул выставки, представляющие работы художников тюркского мира.

"Наш фонд занимается вопросами культурного наследия тюркского мира, и мы сотрудничаем со многими международными организациями, такими как Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Организация тюркских государств (ОТГ) и Фонд тюркской культуры и наследия", - добавила исполнительный директор.

Отметим, что Фонд тюркской истории и культуры (TÜRKTAV) был создан в столице Турции, городе Анкара, с целью разработки различных проектов в области истории и культуры тюркских народов.

Целью фонда является представление и защита культурной памяти и наследия тюркских народов, накопленного на протяжении веков, через реализацию как национальных, так и международных проектов, а также путем проведения исследований, направленных на передачу этого наследия будущим поколениям.

В то же время фонд стремится к тому, чтобы обеспечивать и поддерживать культурное общение и сотрудничество между различными обществами и странами с разнообразными культурными традициями.