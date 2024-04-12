Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)

Азербайджан Материалы 12 апреля 2024 18:35 (UTC +04:00)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Пострадавшие сегодня в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу.

Как передает Trend, об этом сообщили в Бардинской центральной районной больницы.

Отметим, что сегодня в Агдамском селе Алиагалы, на территории, не очищенной от мин, недалеко от бывшей линии соприкосновения взорвалась противопехотная мина. В результате взрыва мины получили ранения ног Багиров Мирфаттах Багир оглу, 1965 года рождения, и Теймуров Хагани Аллахверди оглу, 1973 года рождения.

По данному факту в прокуратуре Агдамского района проводится расследование.

Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Пострадавшие в результате разрыва мины в Агдаме доставлены в Бардинскую центральную районную больницу (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости