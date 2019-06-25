Черногория приглашает Азербайджан участвовать в тендере по управлению двумя аэропортами

25 июня 2019 16:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Черногория объявит международный тендер на привлечение инвестиций и управление двумя аэропортами.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.
По словам Бабаева, предложение принять участие в тендере, было также направлено и азербайджанским компаниям.
"Мы решили, что будем делиться информацией по всем инвестиционным проектам в обеих странах, что позволит азербайджанским и черногорским компаниям участвовать в этих проектах при наличии интереса", - сказал министр.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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