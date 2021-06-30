Азербайджан и USAID намерены подписать меморандум о взаимопонимании по развитию МСБ

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и Агентство США по международному развитию (USAID) планируют подписать меморандум о взаимопонимании по развитию микро-, малого и среднего бизнеса.

Об этом сказал председатель правления Агентства МСБ Азербайджана Орхан Мамедов на мероприятии "Национальная деловая повестка для женщин и создание коалиций", сообщает в среду Trend.

По его словам, в соответствии с меморандумом, стороны продолжат сотрудничество по таким направлениям, как проведение тренингов для субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства, повышение их организационного потенциала и качества управления бизнесом, изучение доступа МСБ к финансовым ресурсам, а также рост бизнес-потенциала промышленных ассоциаций путем организации совместных тренингов и ряда других мероприятий.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)