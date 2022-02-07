В Азербайджане изменен порядок внутреннего и внешнего заимствования государственных юрлиц - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Порядок внутреннего и внешнего заимствования государственных юридических лиц».

Как передает в понедельник Trend, согласно указу, в пункт 1.2 данного документа внесены изменения.

Так, согласно этому пункту, данный Порядок не распространялся на заимствование банков, небанковских кредитных организаций и страховых компаний, у которых 51 или более процентов доли (акций) прямо или косвенно принадлежат государству. Согласно указу, Центральный банк и Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд отнесены к этому перечню

В соответствии с Порядком государственные юридические лица представляют информацию в минфин о намерениях заимствования на следующий год и общей сумме заимствования до 1 июня текущего года. Согласно изменению, этот срок перенесен на 1 декабря.

До сих пор Кабинет министров по согласованию с Президентом Азербайджана устанавливал верхний предел заимствования государственных юридических лиц на следующий год до 15 сентября текущего года, теперь же этот срок перенесен ​​на 1 февраля.