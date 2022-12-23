Открылся первый официальный центр розничных продаж ЗАО «Baku Steel Company» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый официальный центр розничных продаж ЗАО «Baku Steel Company» (BSC), являющегося крупнейшей металлургической компанией Кавказского региона, сдан в использование по адресу город Баку, Наримановский район, улица Мир-Джалала 15 (Дарнагюль). С открытием нового центра ЗАО «Baku Steel Company» будет официально представлен на рынке розничной торговли Азербайджана.

Центр розничных продаж будет действовать 6 дней в неделю – со вторника по воскресенье с 08:00 до 17:00 часов.

В новом центре розничных продаж, где полностью соблюдены правила технической безопасности, клиенты могут приобрести ассортимент высококачественной арматуры производства ЗАО «Baku Steel Company» различного диаметра и длины, в любом количестве или объеме. В центре можно также приобрести такие продукты, как катанка (проволока), хомут, круглые прутки, бесшовные трубы, квадратные и круглые заготовки и прокатные валки. Интересующиеся продуктами и их ценами могут получить информацию, написав по адресу электронной почты [email protected] или позвонив по телефонным номерам +994 12 4 900 800, +994 51 4 900 800. Отметим, что до сегодняшнего дня продажа продуктов ЗАО «Baku Steel Company» осуществлялась в основном, методом оптовой и корпоративной торговли.

Напомним, что в ЗАО «Baku Steel Company» в настоящее время производятся высококачественная арматура, катанка (проволока), квадратные и круглые заготовки, бесшовные трубы, а также ассортимент фасонного литья. За более чем 20 лет деятельности продукция ЗАО «Baku Steel Company», ставшего известным брендом не только в Азербайджане, но и во всем Кавказском регионе, пользуясь большим спросом на местном рынке, также экспортирована в более чем 20 стран Европы, Америки и Азии.