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Открылся первый официальный центр розничных продаж ЗАО «Baku Steel Company» (ФОТО)

Экономика Материалы 23 декабря 2022 09:30 (UTC +04:00)
Открылся первый официальный центр розничных продаж ЗАО «Baku Steel Company» (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Первый официальный центр розничных продаж ЗАО «Baku Steel Company» (BSC), являющегося крупнейшей металлургической компанией Кавказского региона, сдан в использование по адресу город Баку, Наримановский район, улица Мир-Джалала 15 (Дарнагюль). С открытием нового центра ЗАО «Baku Steel Company» будет официально представлен на рынке розничной торговли Азербайджана.

Центр розничных продаж будет действовать 6 дней в неделю – со вторника по воскресенье с 08:00 до 17:00 часов.

В новом центре розничных продаж, где полностью соблюдены правила технической безопасности, клиенты могут приобрести ассортимент высококачественной арматуры производства ЗАО «Baku Steel Company» различного диаметра и длины, в любом количестве или объеме. В центре можно также приобрести такие продукты, как катанка (проволока), хомут, круглые прутки, бесшовные трубы, квадратные и круглые заготовки и прокатные валки. Интересующиеся продуктами и их ценами могут получить информацию, написав по адресу электронной почты [email protected] или позвонив по телефонным номерам +994 12 4 900 800, +994 51 4 900 800. Отметим, что до сегодняшнего дня продажа продуктов ЗАО «Baku Steel Company» осуществлялась в основном, методом оптовой и корпоративной торговли.

Напомним, что в ЗАО «Baku Steel Company» в настоящее время производятся высококачественная арматура, катанка (проволока), квадратные и круглые заготовки, бесшовные трубы, а также ассортимент фасонного литья. За более чем 20 лет деятельности продукция ЗАО «Baku Steel Company», ставшего известным брендом не только в Азербайджане, но и во всем Кавказском регионе, пользуясь большим спросом на местном рынке, также экспортирована в более чем 20 стран Европы, Америки и Азии.

Открылся первый официальный центр розничных продаж ЗАО «Baku Steel Company» (ФОТО)
Открылся первый официальный центр розничных продаж ЗАО «Baku Steel Company» (ФОТО)
Открылся первый официальный центр розничных продаж ЗАО «Baku Steel Company» (ФОТО)
Открылся первый официальный центр розничных продаж ЗАО «Baku Steel Company» (ФОТО)
Открылся первый официальный центр розничных продаж ЗАО «Baku Steel Company» (ФОТО)
Открылся первый официальный центр розничных продаж ЗАО «Baku Steel Company» (ФОТО)
Открылся первый официальный центр розничных продаж ЗАО «Baku Steel Company» (ФОТО)
Открылся первый официальный центр розничных продаж ЗАО «Baku Steel Company» (ФОТО)
Открылся первый официальный центр розничных продаж ЗАО «Baku Steel Company» (ФОТО)
Открылся первый официальный центр розничных продаж ЗАО «Baku Steel Company» (ФОТО)
Открылся первый официальный центр розничных продаж ЗАО «Baku Steel Company» (ФОТО)
Открылся первый официальный центр розничных продаж ЗАО «Baku Steel Company» (ФОТО)
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