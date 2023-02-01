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Председатель Центробанка Азербайджана об отсутствии спроса на последних валютных аукционах

Экономика Материалы 1 февраля 2023 12:08 (UTC +04:00)
Председатель Центробанка Азербайджана об отсутствии спроса на последних валютных аукционах

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Отсутствие спроса на последних аукционах Центробанка Азербайджана связано с запуском платформы «межбанковского валютного рынка».

Об этом сказал в среду председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки, передает в среду Trend.

По его словам, с девятого января азербайджанские банки начали продавать и покупать валюту друг другу на этой платформе.

«С ее помощью банк с дефицитом иностранной валюты может его покрыть, а банк с профицитом может продать», - добавил он.

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