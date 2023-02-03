"Cash by Code" теперь в мобильном приложении Yelo

БАКУ/Trend/ - Благодаря этому сервису, можно удобно и безопасно снимать деньги в банкоматах Yelo без физической карты в экстренных ситуациях. Для этого нужно выбрать желаемую сумму средств в приложении и ввести заданный десятизначный код в банкомате.



Можно так же отправлять деньги людям без карты, выбирая в приложении опцию «Отправить другу» в меню"Cash by Code". В это время первые 5 цифр десятизначного кода будут показаны в приложении, а следующие 5 цифр будут отправлены на указанный номер по SMS. Вы можете отправить первую часть кода любым способом. Получатель, в свою очередь, сможет последовательно вводить код в банкоматах Yelo и снимать средства.



Следует отметить, что с помощью этой услуги можно обналичивать только сумму, оканчивающуюся на цифру 0 (например: 10, 50, 150 и т. д.). Код, предоставленный для вывода средств, действителен в течение 24 часов.



Пользоваться этими и другими замечательными функциями вы можете круглосуточно и без выходных , загрузив мобильное приложение Yelo: https://bit.ly/ylthnd



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