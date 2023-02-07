Qiwi запустил переводы на карты банков Азербайджана

Платежный сервис Qiwi теперь позволяет клиентам своего "Кошелька" совершать переводы на карты любых банков Азербайджана, говорится в сообщении группы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В "Qiwi Кошельке" стали доступны переводы на карту любого банка Азербайджана. Пользователи Qiwi могут переводить деньги в приложении, веб-версии кошелька, а также с терминалов", - сообщили в пресс-службе группы Qiwi.

Переводы доступны в таких валютах, как азербайджанский манат, доллар и евро, списание для отправителя производится в рублях, а курс конвертации устанавливается на стороне банка-партнера Qiwi.