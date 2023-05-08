БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Литва подпишут протокол, определяющий практические направления будущего сотрудничества.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе брифинга со своим литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом в Вильнюсе.

«Мы с нетерпением ждем 7-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сопредседателями которой являемся. На этой сессии мы обязательно обсудим ряд важных вопросов повестки дня двустороннего сотрудничества. По итогам мы планируем подписать протокол, который определит практические направления нашего будущего сотрудничества и будет способствовать дальнейшему оживлению экономических, политических, культурных, энергетических, гуманитарных и социальных отношений между нашими странами», — сказал он.

Байрамов выразил надежду, что протокол послужит дорожной картой многопланового сотрудничества.

«Мы высоко ценим роль парламентской дипломатии как хорошего инструмента для развития сотрудничества между парламентами и активизации их участия в дипломатии. Считаем важным расширять межпарламентское сотрудничество между нашими странами. Визит спикера Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибы Гафаровой в Литву в феврале 2022 года способствовал развитию наших отношений на парламентском уровне. В целях укрепления межпарламентского сотрудничества важно и дальше наращивать усилия групп дружбы, действующих в парламентах обеих стран», - добавил он.