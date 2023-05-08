Инвестиционные возможности теперь доступны для всех!

БАКУ/Trend/ - Банк ABB представил еще один интересный проект. Теперь в мобильном приложении банка «ABB mobile» появились инвестиционные возможности.

ABB mobile предоставляет инвестиционные услуги, благодаря интеграции с компанией «ABB Invest», где пользователи могут участвовать в купле-продаже акций, других ценных бумаг, а также получать прибыль, создав свой инвестиционный профиль в самом приложении. На данный момент посредством ABB mobile возможно инвестировать только на фондовых рынках США, однако в ближайшем будущем возможности инвестирования будут расширяться. Инвестировать и зарабатывать с помощью ABB mobile совершенно безопасно, удобно и просто.

Инвестирование с ABB mobile имеет ряд следующих преимуществ:

-Покупка и продажа акций компаний на свое имя; -Автоматическое страхование денежных средств суммой до $250 000 и ценных бумаг в размере до $ 500 000 со стороны Корпорации Защиты Инвесторов в Области Ценных Бумаг (The Securities Investor Protection Corporation);

-Вопросы документации, необходимые для инвестирования осуществляются посредством электронной подписи SIMA, без физического посещения филиала в режиме онлайн;

-Возможность постоянного контроля мгновенно обновляемого инвестиционного портфеля и дивидендную прибыль в денежном кошельке; -Возможность покупки акции полностью или частично. Можно начать инвестировать с небольших сумм.

Помимо этого, до конца мая пользователи, открывшие инвестиционный счет через ABB mobile, будут совершать покупки акций без комиссии.

«Функциональность ABB mobile все больше и больше расширяется, становясь универсальной платформой, отвечающей всем потребностям наших клиентов в финансовых услугах. В этот раз мы объединили возможности ABB mobile с нашей компанией “ABB İnvest” и сделали инвестиционную деятельность доступной для всех. Это новшество создаст новые возможности заработка для пользователей ABB mobile»,- сказал Председатель правления Банка ABB Аббас Ибрагимов.

Более подробная информация об инвестиционных возможностях посредством ABB mobile доступна здесь. На данный момент данными возможностями могут воспользоваться пользователи iOS. В ближайшем будущем эта функция будет доступна также и для пользователей Android. Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.