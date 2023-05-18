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Фонды ЕС инвестируют в Азербайджан 60 млн евро до 2024 г. (Дополнено)

Экономика Материалы 18 мая 2023 20:39 (UTC +04:00)

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Асмар Байрамова
Асмар Байрамова
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БАКУ /Trend/ - Фонды Европейского союза до 2024 года инвестируют в Азербайджан 60 миллионов евро.

Как сообщает Trend в четверг, об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко на мероприятии, посвященном Дню Европы.

«Экономический и инвестиционный план может привлечь до 2 миллиардов евро дополнительных инвестиций. Помимо этого, фонды ЕС инвестируют 60 миллионов евро в Азербайджан до 2024 года», - сказал посол.

По его словам, ЕС ожидает реализации различных проектов в важных областях, таких как цифровые технологии, что поспособствует дальнейшему развитию экономики и общества.

Михалко также отметил, что экономический и инвестиционный план уже дает определенные результаты. Со стороны ЕС в Азербайджане поддерживаются около 25 тысяч МСБ.

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