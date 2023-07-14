Председатель правления ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов посетил Нахчыван

Делегация Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» во главе с председателем Правления Закиром Ибрагимовым посетила Нахчыванскую Автономную Республику (НАР).

Сначала делегация посетила памятник Общенациональному Лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, установленный в центре города Нахчывана, возложила к нему цветы, почтила память Великого Лидера.

В рамках визита состоялась встреча с полномочным представителем Президента Азербайджанской Республики в НАР Фуадом Наджафли. Поприветствовав гостей, Фуад Наджафли выразил удовлетворение встречей и рассказал о шагах, предпринятых в последнее время в Нахчыване в направлении развития всех отраслей, в частности экономики, а также о кардинальных реформах. На встрече было подчеркнуто, что утвержденная в прошлом месяце соответствующим Распоряжением главы государства «Государственная программа социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы» придаст большой импульс обеспечению устойчивости экономики Автономной Республики, дальнейшему улучшению инфраструктуры и социальных услуг, повышению занятости и материального благосостояния населения.

Поблагодарив за теплый прием, председатель Правления ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов подробно проинформировал о достигнутых положительных результатах и планах на будущее по направлениям деятельности Общества. Закир Ибрагимов рассказал о текущей деятельности ЗАО и планируемой работе в Нахчыване. Было отмечено, что Обществом ведутся разведочные и исследовательские работы на различных этапах на двух месторождениях, двух участках проявлений, расположенных на территории Джульфинского района Автономной Республики и считающихся перспективными. Указанные месторождения и проявления включают месторождение золота «Ортакенд», медно-золотое месторождение «Башкенд», проявление меди «Парадаш», а также медно-молибденовое проявление «Гейдаг». На месторождении «Ортакенд» с 2018 года поэтапно проведены буровые работы, многопрофильные геофизические исследования. В настоящее время в рамках процесса подготовки месторождения к эксплуатации продолжаются исследования параметров предварительного технико-экономического расчета. На более поздних этапах технико-экономического обоснования будут определены объемы имеющихся ресурсов месторождения и применяемая технологическая методология. Было добавлено, что на текущем этапе результаты очень многообещающие.

З.Ибрагимов также подчеркнул, что комплексная экологическая, социальная и экономическая оценка воздействия предусмотренной деятельности на окружающую среду и здоровье человека будет традиционно проводиться на основе международных норм и стандартов в соответствии с требованиями законодательства. Было отмечено, что месторождение золота «Ортакенд» будет введено в эксплуатацию в предстоящие годы, другие месторождения – в ближайшие годы, на каждом месторождении будет создано около 500 постоянных рабочих мест. Тем самым с запуском новых рудников планируется внести серьезный вклад в повышение занятости в Автономной Республике.

Председатель Правления отметил, что с августа 2023 года в Нахчыване впервые будут осуществляться съемки неинвазивных гиперспектральных спутниковых снимков, считающихся инновационными методами разведки. Таким образом, на площади 2,566 кв. км, охватывающей северо-восточную часть НАР, будет начато проведение исследований типа гиперспектрального зондирования дистанционным спутниковым методом, в результате которых будут определены перспективные локальные участки.

З.Ибрагимов сообщил, что в соответствии с миссией корпоративной социальной ответственности Общества в Нахчыване будут реализованы социально ориентированные программы, традиционно осуществляемые в городах, поселках и селах, расположенных по соседству с другими добывающими участками. Он отметил, что несмотря на то, что в настоящее время деятельность на месторождениях, расположенных в указанном регионе, находится на стадии геологоразведки и исследований, проекты социальной поддержки будут разрабатываться и реализовываться с учетом специфики региона, критериев потребностей местных общин. З.Ибрагимов выразил уверенность, что ввод в эксплуатацию новых месторождений внесет большой вклад в экономику страны, в частности в социально-экономическое развитие Нахчывана, повышение уровня занятости, а также дальнейшее улучшение социального благосостояния населения.

Полномочный представитель Президента Фуад Наджафли пожелал успехов в эффективной деятельности ЗАО «AzerGold», подчеркнул, что будут предприняты шаги для расширения возможностей сотрудничества, оказана всесторонняя поддержка для организации деятельности государственной компании в Автономной Республике.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.