Гвинея планирует достичь 80% производства ВИЭ к 2030 году - министр

БАКУ /Trend/ - Гвинея планирует достичь 80 процентов производства электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году.

Об этом сказала министр охраны окружающей среды и устойчивого развития Гвинеи Джами Диалло, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Trend.

"Несмотря на небольшой вклад в глобальные выбросы парниковых газов, Гвинея в 2024 году не избежала негативных последствий изменения климата. Наводнения и засухи, которые затронули страну в этом году, подчеркивают неотложность проведения амбициозных, скоординированных и инклюзивных действий для сдерживания повышения температуры и повышения устойчивости к климатической угрозе", - сказала она.

По ее словам, Гвинея ставит перед собой несколько стратегических целей до 2030 года, среди которых – достижение 80 процентов производства электроэнергии из гидро- и солнечных источников, сокращение на 50 процентов среднего потребления дров на душу населения, сокращение вырубки лесов и деградации земель, а также достижение 30 процентов охраняемых территорий на суше и в морских водах.

"Кроме того, Гвинея планирует создать местный рынок добровольных углеродных кредитов в горнодобывающем секторе, что позволит привлечь частные инвестиции для борьбы с изменением климата, сохранения водных ресурсов и поддержки синей экономики", - отметила министр.

Она также подчеркнула, что недавно страна объявила о двух важных инициативах, которые существенно ускорят достижение климатических целей и укрепят глобальную борьбу за устойчивый климат. Во-первых, страна готовится сыграть важную роль в декарбонизации мировой железорудной промышленности через реализацию мегапроекта "Симанду", который потребует меньше энергии для переработки железной руды и значительно снизит выбросы в горнодобывающем секторе.

"Во-вторых, Гвинея возьмет на себя руководство международной коалицией для восстановления массива Фута-Джаллон, важнейшего водораздела в Западной Африке, который является источником ключевых рек региона. Экосистема нуждается в срочных мерах для обеспечения устойчивости местных сообществ и сохранения биоразнообразия, и Гвинея инициировала процесс внесения этого объекта в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", - выделила Джами Диалло.