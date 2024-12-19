В Kapital Bank назвали количество заблокированных операций

БАКУ/ Trend/ - В январе-ноябре этого года было заблокировано 194 347 операций и 3 753 карточных счета 142 250 уникальных клиентов из-за подозрений в мошеннических действиях.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал член правления, главный риск-менеджер Kapital Bank Джавид Мирзоев в ходе пресс-конференции банка по итогам текущего года и планам на следующий год.

"Это вдвое больше, чем в прошлом году. Анализ показал, что мошенники часто используют доверчивость людей, распространяя видеоролики и рекламные тексты в социальных сетях, где обещают лёгкую прибыль, товары со скидками или другие "выгодные предложения". В результате клиенты переходят по поддельным ссылкам, вводят данные своих карт или передают их третьим лицам.

Мы активно боремся с мошенническими веб-сайтами и аккаунтами в социальных сетях. Так, за 11 месяцев этого года мы подали жалобы и добились блокировки 105 фальшивых сайтов и около 1 000 аккаунтов в соцсетях. Для сравнения, в 2023 году эти показатели составили 90 сайтов и более 800 аккаунтов.

В следующем году мы намерены продолжать и расширять эту работу," – отметил он.