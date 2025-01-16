Glensol выпускает первые корпоративные облигации

Global Energy Solutions (Glensol), дочерняя компания Nobel Energy, объявила о запуске своих первых корпоративных облигаций. Это важный шаг для компании на азербайджанском капиталовом рынке.

Общий объем облигаций составляет 10 миллионов AZN, с купонной ставкой 12% и выплатами процентов каждые три месяца. Эмиссия будет осуществлена ​​двумя траншами по 5 миллион AZN каждый, первый из которых начнется 21 января и продлится две недели. Эта инициатива направлена на привлечение инвесторов и поддержку прибыльной работы компании Glensol в области услуг по эксплуатации нефтяных месторождений и обслуживания оборудования.

Glensol сотрудничает с крупными энергетическими компаниями, такими как BP и SOCAR, что обеспечивает стабильный доход и денежный поток. Компания стремится к устойчивому развитию, используя свои ресурсы для поддержки как традиционной, так и альтернативной энергетики.

Средства от продажи облигаций будут использованы для расширения базы устойчивых проектов, включая усилия по развитию, направленные на инновации в энергетической сфере. Выпуск облигаций Glensol также хорошо вписывается в растущий рынок капиталовложений в Азербайджане, где годовой оборот составляет 6 миллиардов AZN.

Инвесторам стоит рассмотреть эту стабильную и прибыльную инвестиционную возможность. Glensol имеет надежную репутацию и стремится к долгосрочному росту и устойчивому развитию, вкладывая средства в людей и технологии. Инвестиционный рынок сейчас активен, и общий объем размещенных ценных бумаг достиг 535 миллионов манатов, что делает предложения Glensol ещё более привлекательными.

Для получения подробной информации об облигациях и инвестициях можно обратиться в PASHA Capital по адресу [email protected] или позвонить по номеру +994 99 830 02 32.

О компании Glensol

Компания Glensol была основана в 2012 году как дочерняя компания Nobel Energy. Она предоставляет услуги по эксплуатации и обслуживанию оборудования для нефтегазовых компаний, включая обслуживание турбомашин. Glensol является надежным поставщиком вращающегося оборудования для местных и международных нефтегазовых компаний, включая услуги по обслуживанию турбомашин, а также по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию для крупных энергетических компаний в регионе и во всем мире.

Больше информации: www.nobelenergy.com

О PASHA Capital

PASHA Capital — ведущая инвестиционная компания в Азербайджане, известная своим сильным положением на рынке и наградами как «Лучшая инвестиционная компания» и «Лучшая брокерская компания».