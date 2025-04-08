Международный финансовый центр «Астана» опубликует отчет о направлениях развития региона (Эксклюзив)

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) опубликует отчет о приоритетных направлениях развития региона.

Об этом сказал во вторник Trend управляющий МФЦА Ренат Бектуров в кулуарах 7-го Политического форума Университета АДА в городе Ханкенди.

«У нас есть своя академия, и мы активно развиваем исследовательское направление. Мы уже выпустили несколько отчетов, например, по рынку недвижимости и потенциалу развития рынка REIT (инвестиционные фонды недвижимости)», — сказал он.

Бектуров также отметил, что в рамках сотрудничества с исследовательскими центрами, такими как Университет АДА, МФЦА проводит совместные исследования. «Мы уже подписали меморандум с АДА, и в ближайшее время будет опубликован первый отчёт, в котором представлены результаты совместных исследований. У нас есть очень много общих тем для совместной работы, таких как развитие Среднего коридора и транспортно-логистические маршруты, а также энергия и интернет-подключение», — отметил он.

«Средний коридор — это действительно важная тема для Казахстана. Как вы знаете, перевозки между нашими странами увеличились. Мы также уже начали перевозить нефть из Актау в Баку, и на данный момент объём составляет около 1,5 миллиона баррелей. Мы планируем увеличить объём перевозок и диверсифицировать наши торговые отношения, а также расширять пути экспорта нефти», — отметил Бектуров.

Кроме того, он подчеркнул, что МФЦА продолжает быстро расти: «В прошлом году, в августе у нас было зарегистрировано 3000 компаний, а сейчас уже 3800. Чтобы зарегистрировать первые 1000 компаний, нам понадобилось около четырёх с половиной лет, а за последние полгода зарегистрировалось уже 800 новых компаний».

Он отметил, что активно развивается рынок управления активами, появляются новые управляющие компании, а рынок ценных бумаг продолжает расти. «Мы также фокусируемся на креативных индустриях, потому что считаем, что талант — это такой же актив, который требует инвестиций», — добавил Бектуров.

Управляющий МФЦА отметил, что уже был запущен частный фонд, ориентированный на креативные индустрии, в частности на производство фильмов. «Будут привлекаться инвестиции, сниматься фильмы, а доходы будут делиться между инвесторами», — уточнил он.

Особое внимание в МФЦА уделяется венчурному капиталу и IT-сектору. «Есть компании, которые занимаются аэрографическими снимками для анализа состояния почвы и помогают фермерам управлять землёй. Например, они могут определить, какие культуры растут на определённом участке земли, а также планировать ротацию растений на следующий год. Они разрабатывают модули с искусственным интеллектом, который будет помогать с удобрениями на основе данных аэрографических снимков», — рассказал Бектуров.

Также в рамках развития венчурного капитала активно появляются новые проекты, требующие финансирования. «Есть много интересных стартапов, которые развиваются благодаря поддержке венчурного капитала», — отметил он.

Помимо этого, Бектуров отметил, что стартапы и инновации в сфере IT являются важным трендом для обеих стран. «Для нас и для Азербайджана очень важное направление — это стартапы, инновации, и, конечно, искусственный интеллект», — подчеркнул он.