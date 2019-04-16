В Азербайджане арестован торговец наркотиками (ФОТО)

16 апреля 2019 20:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники регионального отделения Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана в южном регионе задержали ранее судимого жителя Сальянского района Ниямеддина Садыхова, обвиняемого в незаконном обороте и сбыте наркотических средств, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Он был задержан в ходе операции, проведенной в Билясуварском районе.

Во время осмотра имеющегося при нем кулька было найдено и изъято свыше 14,5 килограмма наркотического вещества – опиума.

В ходе расследования было установлено, что задержанный приобрел наркотики в Билясуварском районе у неизвестного следствию гражданина Ирана.

В своих показаниях Садыхов сказал, что приобрел опиум у этого лица с целью продажи.

По факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, и решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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