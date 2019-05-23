Стали известны имена пострадавших в тяжелом ДТП в Нефтчале

23 мая 2019 10:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Известны имена двух пострадавших в ДТП, произошедшем в Нефтчалинском районе.

Это - Гумбатзаде Шираз Мурсал оглу (1991) и Аскерзаде Чинара Мехти гызы (1998), сообщили Trend в четверг в центральной больнице Джалилабадского района.

В медучреждении сказали, что состояние обоих пострадавших тяжелое и они находятся в реанимации.

"У обоих черепно-мозговая травма, перелом нижней челюсти, травмы других частей тела", - сказали в больнице, добавив, что не исключена возможность переправки пострадавших через некоторое время в Баку.

Напомним, что ранее МЧС сообщило о произошедшем в Билясуварском районе столкновении грузовика "КамАЗ" с микроавтобусом марки "Ford". Согласно информации, прибывшие на место ДТП спасатели Муганского регионального центра МЧС извлекли из деформированного микроавтобуса тела четырех человек. Их личности уточняются. Также спасатели помогли выбраться из транспортного средства двух пострадавшим гражданам.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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