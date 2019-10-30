В Баку задержана группа, изготавливавшая поддельные водительские права (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками задержали лицо, управлявшее автомобилем в Азербайджане по поддельным грузинским водительским правам, сообщает в среду Trend со ссылкой на МВД.

В результате этого был арестован ранее судимый житель Баку Эльчин Адыгёзалов.

При личном досмотре у него были обнаружены фальшивые грузинские водительские права. Было установлено, что он приобрел их за 150 манатов у ранее судимого жителя Бинагадинского района Эйваза Алиева, который также был арестован. Он показал, что в свою очередь, приобрел фальшивые права за 100 манатов у некоего Рамина. В ходе проведенной операции был арестован и привлечен к следствию и житель Бинагадинского района Рамин Агаев, который изготавливал поддельные права. В ходе обыска в его квартире, в качестве вещественного доказательства были найдено и изъято оборудование, с помощью которых он изготавливал поддельные права.

Материалы по факту, собранные в отношении всех трех лиц, были отправлены в управление дознания и следствия Главного управления по борьбе с организованной преступностью для принятия соответствующего процессуального решения.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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