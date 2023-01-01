В Баку произошел взрыв в жилом доме, 2 человека пострадали (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в полдень на горячую линию МЧС поступила информация о взрыве в многоэтажном жилом доме, расположенном в 4-м микрорайоне Насиминского района города Баку, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой министерство.

В связи с поступившей информацией по вызову были немедленно привлечены соответствующие силы Государственной пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия установлено, что взрыв, который не привел к пожару, произошел в результате утечки бытового газа в двухкомнатной квартире общей площадью 40 квадратных метрах, расположенной на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. От удара взрывной волны сместились оконные рамы кухни и балкона, повреждена квартира. В результате инцидента пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний.

Соответствующие меры безопасности приняты на месте сотрудниками МЧС.

По факту ведется расследование.