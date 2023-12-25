В Хатаинском районе Баку изъято из незаконного оборота около 10 килограммов наркотических средств (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Хатаинском районе города Баку задержаны лица, организовавшие сбыт наркотических средств.

Как сообщает в понедельник Trend, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками Управления полиции Хатаинского района, а также территориальных отделений, были задержаны жители столицы Афиг Гулиев (1990 года рождения), Рамиля Гурбанова (2001 года рождения) и Ниджат Алиев (1987 года рождения). У них было обнаружено около 10 килограммов наркотических средств (героин, марихуана, психотропные таблетки метадона и метанфетамина). Задержанные заявили, что приобретали наркотики в социальных сетях у граждан Ирана с целью продажи их онлайн на территории Баку.

Также в ходе серии операций, проведенных сотрудниками управления в ноябре-декабре, в нескольких квартирах, расположенных на территории Хатаинского района, были задержаны в общей сложности 43 человека, которые организовали "наркопритоны", а также занимались незаконным оборотом наркотических средств.

Сотрудниками Управления полиции Хатаинского района продолжаются мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также с другими правонарушениями на территории района.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!