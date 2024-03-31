Пожар в жилом доме в Баку потушен (Обновлено) (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, в жилом доме на улице Гасана Алиева Наримановского района города Баку вспыхнул пожар. К тушению немедленно были привлечены силы Государственной противопожарной службы, Службы спасения особого риска МЧС и Бакинского регионального центра.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, пожар в электрической шахте здания удалось потушить в короткие сроки, не дав ему распространиться.

В рамках мер безопасности жители здания были эвакуированы силами МЧС

21:49 (GMT+4) На горячую линию «112» министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила первоначальная информация о пожаре в жилом доме по улице Гасана Алиева города Баку Наримановского района.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, в связи с полученной информацией были привлечены соответствующие спасательные силы МЧС.

В настоящее время ведется работа по тушению пожара.