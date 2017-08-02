Задержан армянский военнослужащий, пытавшийся продать блок питания от ПЗРК «Игла»

2 августа 2017 18:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Недавно в одной из воинских частей ВС Армении произошел очередной инцидент, в результате которого был задержан военнослужащий Володя Слоян, езидский курд по происхождению, который украл и собирался продать блок питания от переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла».

Поняв, что будет пойман, Слоян испортил блок питания от ПЗРК. Во время предварительного расследования Слоян сказал, что, увидев, что блок питания неисправен, взял его с целью произвести ремонт, однако потом признался, что был вынужден продать блок питания, поскольку нужны были деньги для выполнения поручений командира.

По факту в Главном военном следственном управлении, в Ханкенди проводится расследование.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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