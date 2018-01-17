Газета İl Giornale: Опыт Италии и модель Alto Adice могут внести вклад в решение нагорно-карабахского конфликта (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Во влиятельной итальянской газете İl Giornale опубликована статья главного исследователя мозгового центра “Nodo di Gordio” профессора Андреа Марчилиано об ожиданиях от председательства Италии в ОБСЕ по вопросу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта под заголовком «Италия в ОБСЕ. Надежды и перспективы для будущего Кавказа».

В своей статье автор пишет, что несмотря на то, что известие о председательстве Италии в ОБСЕ в 2018 году фактически было безмолвно встречено местными медиа, крайне перегруженными темой парламентских выборов и экономическими дебатами, речь идет о событии большой значимости, сделавшем Италию центром внимания международной общественности, и председательство в ОБСЕ предоставляет Италии хорошую возможность завоевать большой авторитет и защитить свои интересы на международной арене.

Продолжая анализ, автор отмечает, что одним из вопросов, с которым Италия столкнется в период председательства в ОБСЕ, будет продолжающийся долгие годы армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Рассказывая об истории конфликта, профессор Марчилиано пишет, что конфликт пришелся на последние годы СССР, что армянская община Нагорного Карабаха, являющегося исторической территорией Азербайджана, выступила с претензией о передаче региона Армении, что это было поддержано армянской стороной. Автор пишет, что армянские вооруженные силы при военной помощи третьих сторон оккупировали не только Нагорный Карабах, но и семь прилегающих районов Азербайджана, что Армения действительно совершила «этническую чистку», сделав более одного миллиона азербайджанцев беженцами, и что Европа просто безучастно наблюдает за этим.

Отметив, что ситуация продолжает оставаться неизменной и этот замороженный конфликт периодически разгорается, автор подчеркивает, что, несмотря на многочисленные резолюции ООН, осуждающие военную агрессию, требующие возвращения в свои дома беженцев и вынужденных переселенцев, восстановления суверенитета на оккупированных азербайджанских территориях и решения конфликта переговорным путем, документы различных международных структур, до сих пор никакого результата нет, более того, Минская группа ОБСЕ, учрежденная мандатом ООН для решения этой проблемы, практически бездействует из-за особых интересов Франции, России и США, являющихся сопредседателями этой группы.

Автор пишет, что Италия, являющаяся членом Минской группы, будучи первым председателем этой группы, выдвинула предложения для решения конфликта между Баку и Ереваном и подготовила график срочных мер, предусматривающих вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана согласно резолюциям СБ ООН, но, к сожалению, этими предложениями пренебрегли.

Подчеркивается, что Италия, исходя из опыта, предложив свою модель Alto Adice, может внести вклад в решение конфликта. Это решение может состоять в том, что оккупированные территории будут возвращены Азербайджану, что будет восстановлена территориальная целостность Азербайджана, что азербайджанские беженцы и вынужденные переселенцы вернутся в свои родные дома и параллельно Нагорному Карабаху в составе Азербайджана будет предоставлена широкая автономия, обеспечивающая безопасность армянского меньшинства при международных гарантиях.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.