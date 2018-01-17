Газета İl Giornale: Опыт Италии и модель Alto Adice могут внести вклад в решение нагорно-карабахского конфликта (версия 2)

17 января 2018 18:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во влиятельной итальянской газете İl Giornale опубликована статья главного исследователя мозгового центра “Nodo di Gordio” профессора Андреа Марчилиано об ожиданиях от председательства Италии в ОБСЕ по вопросу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта под заголовком «Италия в ОБСЕ. Надежды и перспективы для будущего Кавказа».

В своей статье автор пишет, что несмотря на то, что известие о председательстве Италии в ОБСЕ в 2018 году фактически было безмолвно встречено местными медиа, крайне перегруженными темой парламентских выборов и экономическими дебатами, речь идет о событии большой значимости, сделавшем Италию центром внимания международной общественности, и председательство в ОБСЕ предоставляет Италии хорошую возможность завоевать большой авторитет и защитить свои интересы на международной арене.

Продолжая анализ, автор отмечает, что одним из вопросов, с которым Италия столкнется в период председательства в ОБСЕ, будет продолжающийся долгие годы армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Рассказывая об истории конфликта, профессор Марчилиано пишет, что конфликт пришелся на последние годы СССР, что армянская община Нагорного Карабаха, являющегося исторической территорией Азербайджана, выступила с претензией о передаче региона Армении, что это было поддержано армянской стороной. Автор пишет, что армянские вооруженные силы при военной помощи третьих сторон оккупировали не только Нагорный Карабах, но и семь прилегающих районов Азербайджана, что Армения действительно совершила «этническую чистку», сделав более одного миллиона азербайджанцев беженцами, и что Европа просто безучастно наблюдает за этим.

Отметив, что ситуация продолжает оставаться неизменной и этот замороженный конфликт периодически разгорается, автор подчеркивает, что, несмотря на многочисленные резолюции ООН, осуждающие военную агрессию, требующие возвращения в свои дома беженцев и вынужденных переселенцев, восстановления суверенитета на оккупированных азербайджанских территориях и решения конфликта переговорным путем, документы различных международных структур, до сих пор никакого результата нет, более того, Минская группа ОБСЕ, учрежденная мандатом ООН для решения этой проблемы, практически бездействует из-за особых интересов Франции, России и США, являющихся сопредседателями этой группы.

Автор пишет, что Италия, являющаяся членом Минской группы, будучи первым председателем этой группы, выдвинула предложения для решения конфликта между Баку и Ереваном и подготовила график срочных мер, предусматривающих вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана согласно резолюциям СБ ООН, но, к сожалению, этими предложениями пренебрегли.

Подчеркивается, что Италия, исходя из опыта, предложив свою модель Alto Adice, может внести вклад в решение конфликта. Это решение может состоять в том, что оккупированные территории будут возвращены Азербайджану, что будет восстановлена территориальная целостность Азербайджана, что азербайджанские беженцы и вынужденные переселенцы вернутся в свои родные дома и параллельно Нагорному Карабаху в составе Азербайджана будет предоставлена широкая автономия, обеспечивающая безопасность армянского меньшинства при международных гарантиях.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Итальянские архитекторы предлагают создать в Азербайджане Театр огня и Энергетический музей "Янардаг" (ФОТО)
Интересное 16:57
Газета İl Giornale: Опыт Италии и модель Alto Adice могут внести вклад в решение нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 16:57
В Узбекистане законопроекты будут проходить международную экспертизу
Узбекистан 15 января 17:00
Али Гасанов: Офис ОБСЕ по свободе медиа не должен проявлять тенденциозный подход в отношении Азербайджана
Политика 13 января 16:39
В Италии арестовали грабителя, написавшего рассказ о своем преступлении
Европа 13 января 00:45
ЕС высоко ценит приверженность Италии дальнейшему усилению деятельности ОБСЕ по вопросу Нагорного Карабаха
Политика 12 января 23:45
В ходе работ в Италии консорциум TAP произвел вырубку больных оливковых деревьев
Энергетика 12 января 17:51
Продлен мандат спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе
Политика 12 января 16:35
В Риме началась забастовка работников общественного транспорта
Европа 12 января 12:59
TAP усилит энергобезопасность Италии и всей Европы - управляющий директор
Энергетика 12 января 12:09
Россия будет поддерживать усилия итальянского председательства ОБСЕ в процессе нагорно-карабахского урегулирования - постпред РФ при ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 12 января 07:18
Двойные стандарты препятствуют усилиям по достижению мирного разрешения конфликтов – делегация Азербайджана в ОБСЕ
Политика 11 января 23:26
В Албании очищено свыше 165 километров территории по маршруту ТАР – министр
Энергетика 11 января 10:32
В ФРГ и Италии по делу о мафии задержаны 169 человек
Европа 10 января 02:59
Итальянская компания о ходе строительства микротоннеля в рамках проекта TAP
Энергетика 9 января 17:44
Председатель ОБСЕ считает позитивным сигналом встречу представителей КНДР и Южной Кореи
Другие страны 9 января 16:51
Внесены изменения в маршрут TAP в Греции
Энергетика 8 января 17:45
Посол итальянской музыки Луиза Селло провела новогодний концерт в Баку (ФОТО)
Культура 6 января 14:17