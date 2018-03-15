Президент Ильхам Алиев: Единственная причина нерешенности нагорно-карабахского конфликта - нежелание Армении освобождать оккупированные территории

БАКУ /Trend/ - Единственная причина, по которой армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт еще не решен, заключается в том, что Армения не хочет освобождать оккупированные территории.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая в четверг на церемонии открытия VI Глобального Бакинского форума, посвященного теме «Устранение различий для создания инклюзивных обществ».

Президент Ильхам Алиев сказал, что, к сожалению, Азербайджан подвергся агрессии и оккупации со стороны соседней Армении, которая оккупировала почти 20 процентов территорий Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что Армения грубо нарушает нормы международного права. Армения осуществила политику этнической чистки против азербайджанцев, в результате чего более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Президент Азербайджана также напомнил, что Армения совершила военное преступление - геноцид в Ходжалы, который сегодня признан более чем 10 странами. В результате резни в Ходжалы погибли 613 безвинных людей, в том числе 106 женщин и 63 ребенка, и более 1000 человек пропали без вести.

Это преступление против человечества, и это было частью политики агрессии против Азербайджана, сказал Президент Ильхам Алиев.

«Нагорный Карабах - наша древняя земля, и на протяжении веков на этих территориях жили азербайджанцы. Теперь на наших оккупированных территориях все разрушено - исторические здания, памятники, могилы и т. д. И это отражено в отчетах двух оценочных миссий ОБСЕ, направленных на оккупированные территории. Это также геноцид в отношении нашего культурного наследия», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что решение конфликта должно основываться на нормах и принципах международного права. Он также напомнил о резолюциях, принятых Советом Безопасности ООН в начале 1990-х годов, которые требуют немедленного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий.

«К сожалению, эти резолюции не претворяются в жизнь, и на Армению - страну, которая более 20 лет нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, не наложены санкции. Другие международные организации, такие как ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, Движение неприсоединения, приняли аналогичные резолюции. Историческая истина, международное право на нашей стороне. Единственная причина, по которой конфликт еще не решен, заключается в том, что Армения не хочет освобождать оккупированные территории - не только Нагорный Карабах, но и семь прилегающих районов Азербайджана, которые находятся под оккупацией», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана сказал, что статус-кво неприемлем и не является устойчивым.

«Это не наша позиция, это позиция ведущих стран мира, особенно тех, у кого есть мандат от ОБСЕ на посредничество в конфликте - США, России, Франции. Президенты этих стран в большинстве случаев открыто заявляли, что статус-кво неприемлем, и его нужно изменить. Необходимо изменить статус-кво, Армения должна начать немедленный вывод своих войск с оккупированных территорий и дать возможность азербайджанскому народу вернуться на родные земли», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что этот конфликт является не только самой большой несправедливостью в современной истории, но и источником постоянной угрозы и нестабильности в не очень стабильном регионе.

«Поэтому необходимо скорейшее решение конфликта на основе принципов международного права, резолюций Совета Безопасности ООН, Хельсинкского Заключительного акта, и тогда мир придет в наш регион», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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