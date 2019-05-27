Азербайджанская община Нагорного Карабаха ответила информагентству "Regnum" (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана» распространило заявление в связи с мнением, озвученными главным редактором информагентства "Regnum" Модестом Колеровым в связи с 25-летием достижения режима прекращения огня, сообщает в понедельник Trend.

На одноименном сайте были опубликованы «тезисы» «Нагорный Карабах: право на «достойное государственное существование» Модеста Колерова, главного редактора российского информагентства "Regnum", отличающегося проармянской и предвзятой антиазербайджанской позицией, говорится в заявлении.

"Тезисы" Колерова не удивляют. Говоря о "достойном человеческом существовании", Колеров пытается связать эту свою абстрактную мысль с нагорно-карабахской проблемой. Он утверждает, что для реализации "права на независимость" вымышленной "нагорно-карабахской республики" должно быть обеспечено ее "достойное государственное существование". Напоминаем лицу, представляющемуся главным редактором информационного агентства, что "существование" вымышленной незаконной структуры, называемой «нагорно-карабахской республикой», не имеет под собой никаких исторических, юридических или же иных оснований, чтобы о его «сохранении или обеспечении» велись какие-то абстрактные обсуждения», - говорится в обращении.

"Разве Колеров, рассуждающий о «достойном человеческом и государственном существовании», не замечает прав на достойное человеческое проживание сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных с родных земель и подвергшихся этнической чистке в результате захватнической политики Армении?! Если Колеров, считая себя таким умным, хочет показать, что заботится о «достойном человеческом существовании», то разве не мог он подумать шире?! Выдвигая неуместные и популистские тезисы о «достойном проживании», Колеров в действительности пытается оправдать захватническую политику Армении. На самом деле эти его попытки направлены на обман не информированного о конфликте читателя. Однако у человека, знающего регион и обладающего минимальной информацией об армяно-азербайджанском конфликте, измышления проармянского автора могут вызвать лишь иронию. Удивляет то, что «главному редактору» непонятны нормы и принципы международного права в сфере обеспечения суверенитета, международно признанных границ, территориальной целостности стран, международного мира и безопасности», - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что еще одной бессмыслицей является сравнение автором "существования" "нагорно-карабахской республики" с судьбой Армении, и утверждение о том, что если не будет «нкр», Армению настигнет гибель. Поиск связи между освобождением оккупированных азербайджанских земель и судьбой Армении не более чем популистское мнение. Освобождение оккупированных территорий Азербайджана не только не создаст угрозы для Армении, а напротив, могло бы поспособствовать развитию этой страны.

Азербайджанская община отмечает, что эти высказывания Колерова вредят Армении и создают препятствия для ее дальнейшего развития. Азербайджан ни на чьи земли не претендует и требует вывода армянских оккупационных войск со своих оккупированных территорий. Сосуществование азербайджанской и армянской общин Нагорно-карабахского региона Азербайджана и обеспечение совместного проживания в условиях мира возможно только после восстановления международно признанных границ Азербайджана и вывода оттуда оккупационных армянских сил. Последние 30 лет не принесли армянской общине ничего, кроме проблем, бед, экономического застоя, лишения возможности жить достойно, говорится в заявлении азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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