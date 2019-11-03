ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок

3 ноября 2019 09:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района и в селе Беркабер Иджеванского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Ферехли, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы Газахского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Юсифджанлы Агдамского района, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 2 ноября 09:49
ОБСЕ надеется на активизацию позитивной динамики в процессе переговоров по карабахскому конфликту
Нагорно-карабахский конфликт 31 октября 16:24
Лавров: Ситуация с обменом удерживаемыми лицами между Азербайджаном и Арменией менее оптимистична
Нагорно-карабахский конфликт 31 октября 15:38
Москва поддерживает деятельность ОБСЕ в поиске решения карабахского конфликта – Лавров
Нагорно-карабахский конфликт 31 октября 15:19
Турция прилагает все усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта – МИД Турции
Турция 31 октября 13:35
МИД Азербайджана: В Госдеп США будет направлена нота протеста
Политика 30 октября 17:52
Лента новостей
В Азербайджане начинается подача документов для регистрации кандидатов на муниципальные выборы
Политика 10:26
Китай вывел на орбиту три спутника при помощи ракеты "Чанчжэн-4B"
Китай 10:21
В результате сильного ветра в Баку обрушилась крыша здания (ФОТО)
Общество 09:46
Грузинский телеканал Imedi во второй раз за неделю подвергся кибератаке
Грузия 09:32
Полиция Гонконга задержала более 200 участников субботних протестов
Китай 09:12
Пекин выразил готовность к сотрудничеству с АСЕАН по Южно-Китайскому морю
Китай 08:59
Школьник из США пытался найти киллера через Instagram
США 08:47
В сентябре товарооборот Турции с Азербайджаном превысил $30 млн - министерство
Турция 07:56
В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум
Другие страны 07:36