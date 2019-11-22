ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок

22 ноября 2019 10:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Паравакар Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селe Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Ашагы Сейидахмедли, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Софии в очередной раз пресечена политическая провокация армянских депутатов
Политика 21 ноября 20:54
Захарова: Формат переговоров по карабахскому конфликту должны определять стороны переговоров
Нагорно-карабахский конфликт 21 ноября 17:30
Валентина Матвиенко: Стороны карабахского конфликта должны проявить сдержанность
Нагорно-карабахский конфликт 21 ноября 16:52
Азербайджанские депутаты пресекли армянскую провокацию на заседании в Болгарии
Политика 20 ноября 21:13
Пашинян в Риме: Хочет ли Армения мира?
Нагорно-карабахский конфликт 20 ноября 14:57
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 20 ноября 09:55
Лента новостей
Главное Управление культуры города Баку открыло кукольный театр (ФОТО)
Культура 11:57
Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны переданы 10 новых частных домов в Гобу (ФОТО)
Общество 11:56
Министр энергетики об успешном сотрудничестве Азербайджана и США
Энергетика 11:52
Коммерческие банки Узбекистана подняли курс покупки и продажи доллара
Финансы 11:49
Секута: «Контракт века» является основой для будущих соглашений по поставкам энергоресурсов Азербайджана на Запад
Энергетика 11:47
В Баку пройдет Неделя турецких фильмов - программа
Культура 11:45
ТOP-10 портов Турции, в которые более всего прибыло судов за 10 месяцев 2019 года
Турция 11:44
Лидер Китая и глава МВФ выступили в поддержку свободной и мирной торговли
Китай 11:39
Афганская авиакомпания запускает регулярные полеты в Узбекистан
Бизнес 11:33